Air basket Termoli fatica ma poi prende il largo e batte il Lanciano

TERMOLI. L’Air basket Termoli gioca, soffre, prende il largo e vince. Sembra un cliché ormai consolidato quello del quintetto guidato dalla sapiente mano di Luigi Marinelli, che anche contro l’Unibasket Lanciano fatica a trovare la misura ma poi, inesorabilmente, riesce a sopraffare gli avversari.

Conquistata l’ottava vittoria su nove incontri nel campionato di serie C.

Questa volta, anche se la partita sulla carta sembrava una di quelle abbordabili, visto il divario primi contro ultimi, è stata in bilico fino a metà del terzo tempo; i volenterosi ragazzi del Lanciano hanno messo alla frusta i termolesi, arrivando anche ad essere in vantaggio alla fine del secondo tempo, prima dell'intervallo lungo, 30-31.

Dopo aver profuso il massimo sforzo, hanno mollato un po' la presa e alla sirena il risultato è stato 78-64 per l'Air.

La sveglia alla squadra un po'distratta l'ha dovuta dare Claudio Suriano, ancora mvp del match. Nel prossimo turno si va a Roseto degli Abruzzi, anche questa partita è abbordabile sulla carta e proprio per questo difficile, in attesa poi della giornata clou successiva quella con la coinquilina in testa alla classifica il temibile Vasto Basket, intanto godiamoci il momento.

