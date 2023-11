Basket in "The school" con l'Airino Termoli

TERMOLI. Viaggia spedito il progetto "basket together promosso dall'Airino basket Termoli, presso l'istituto Comprensivo "A. Ricciardi" di Palata che coinvolge i plessi delle comunità scolastiche di Castelmauro, Guardialfiera e la stessa Palata. L'idea è nata a maggio con il dirigente Dott. Guido Rampone, che ha accolto e condiviso con entusiasmo questa possibilità di proporre questo gioco sport ai ragazzi della primaria, con un occhio sul futuro prossimo ancora da scrivere.

In ambito nazionale il progetto è nato del settore minibasket della Fip in collaborazione con Sport e Salute Spa. L'Airino basket Termoli è una delle 500 società premiate per progettualità, per far conoscere il gioco-sport del easy-basket rivolto alle scuole Primarie, il tutto sviluppato dalle menti esperte del settore minibasket Gialloblù, Coppola S., Ciarleglio S e Coppola M.

«I ragazzi coinvolti, hanno vissuto con passione questi momenti di gioco-sport, con il desiderio di riviverli al piu presto e continuativamente. Sviluppare il progetto in questa realtà scolastica ha completato il percorso iniziato con "Scuola attiva junior" con le Scuole medie dello stesso istituto comprensivo. Accoglienza ed entusiasmo hanno caratterizzano le giornate con i ragazzi coinvolti e crediamo fortemente nel messaggio positivo che lo sport, in questo caso la pallacanestro, ha lanciato, Inclusione e Aggregazione. Si è creduto investire, energie e risorse, nell'entroterra del basso Molise che vive demograficamente un momento particolare, che è la fotografia delle difficoltà oggettive della nostra realtà.

Continuare ad essere propositivi e presenti per i ragazzi e le ragazze, senza nessun confine territoriale è un nostro obbiettivo che perseguiremo con tutta la nostra energia».