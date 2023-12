Ultima partita fuori casa, l'Air basket in trasferta a Roseto

TERMOLI. Sarà il palasport di Roseto degli Abruzzi a ospitare il decimo e penultimo game del girone di andata di serie C unica Abruzzo-Molise.

Oggi, sabato 2 dicembre, la Roseto Basket Academy, terzultima in classifica, ospiterà l’Air Basket Termoli, che continua a volare alto e guidare il campionato testa a testa con il Vasto Basket.

Ultima partita fuori casa dunque per i termolesi, che chiuderanno il girone nella cornice del Palasabetta proprio contro i vastesi, in un big match importantissimo per le sorti del campionato fissato per domenica 10 dicembre. In attesa del big match di domenica prossima l’importante è non far calare la tensione in match come questo perché poi potrebbe comportare qualche scoria pericolosa. Il Vasto è davvero molto forte e batterlo sarebbe davvero un esame di laurea e potrebbe aprire scenari importanti come sottolinea il fortissimo play Mario Caresta. Palla a due a Roseto ore 16:30.