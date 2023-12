Vittoria al fotofinish: Air basket Termoli espugna anche Roseto

TERMOLI. Grande vittoria in trasferta all’ultimo canestro per l’Air basket Termoli, che espugna il parquet del Roseto Basket Academy 75-73, continuando nel percorso (quasi) netto in Serie C Gold.

Vittoria al cardiopalma in quel di Roseto per i biancoazzurri di coach Marinelli. Dopo tre quarti di gioco chiusi in svantaggio, la grinta e la voglia di vincere hanno fatto sì che i termolesi giocassero un gran ultimo quarto chiudendo due punti sopra la formazione avversaria. Altra vittoria conquistata e obiettivo raggiunto.

Vince di misura, dunque, nel finale l'Air Basket Termoli a Roseto e così prepara un piatto ricco per domenica prossima 10 dicembre, quando al PalaSabetta arriverà la coinquilina del primo posto in classifica con la squadra termolese, il Vasto basket.

Il quintetto ha sofferto più del dovuto andando anche sotto nei primi tre quarti, ma a corta distanza. Presto detto, coach Marinelli oggi è andato a Roseto con soli 6 giocatori, a causa di infortuni e malati di stagione.

Aver vinto in queste condizioni è un segnale importante sulla capacità di tenuta mentale e fisica di chi è sceso in campo, iniezione di fiducia per affrontare la supersfida che li aspetta domenica prossima.