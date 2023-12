Airino basket superato dall'Aquila per un solo punto

TERMOLI. Per un punto non solo Martin perse la cappa, ma anche l'Airino basket la sfida casalinga contro l'Aquila basket, nel campionato di divisione regionale 2: 54-55 il risultato finale.

Partita tiratissima e molto sentita, da entrambi i team. Dove si era finiti la scorsa stagione nei play-off, si è ripartiti, ma ancora una volta a sorridere sono gli abruzzesi che tagliano il traguardo al fotofinish con lo scarto minimo. Se guardiamo i parziali dei quarti, i Gialloblù ne vincono tre e ne perdono uno solo, il secondo. C'è tutto l'equilibrio, l'agonismo e tecnica/tattica, in questi quaranta minuti per due team che meriterebbero altre categorie, con L'Aquila ancora imbattuta con 5 vittorie consecutive e l'Airino che tenta di risalire la classifica.

Entrambi i team, non cambiano mai difesa, solo ed esclusivamente a uomo, hanno nei loro lunghi i migliori marcatori, che si danno battaglia a suon di muscoli e contatti sotto le plancie. I 3 minuti finali sono la fotografia della partita, con l'Airino che allunga di due punti e tutto viene sempre rimesso in discussione dal duo D'Ippolito, che rispondono con due giocate vicino a canestro. Sotto di un solo punto Cau & C. Hanno la possibilità con due azioni consecutive con due bombe di ribaltare, e negli ultimi 4 secondi hanno la palla per chiudere che si stampa sul ferro.

Rammarico, ma soddisfazione per aver giocato alla pari e certi che questa è la strada giusta per risalire.

IL TABELLINO

Airino basket

Davico 13 Fanelli G 9 De Fenza 14 Fanelli M 6 Grasso, Cau 9 Barrasso 3 Cavassa ne Gregoretti, Silos ne Marone,

All. Coppola S.

Aquila bk 2k5

D'Ippolito M 24 D'Ippolito M 10 Zaffiri 5 Di Biase, Santucci 2 Ybema 8 De Nuntiis, Baglioni, Garcia, Vannelli ne, Baglioni, Salomone,

All. Silvestri

Arbitri

Melideo G. FI Cepagatti

Morettini di Cb

2 tecnici a Di Biase (espulso doppio tecnico)

Tecnico alla panchina

2 tecnici al coach Silvestri (espulso doppio tecnico)

Parziali

14/13 26/32(12/19) 39/43(13/12) 54/55(15/12).