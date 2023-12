L'eterna rivalità al PalaSabetta: Air Termoli-Vasto basket e l'imperativo è "Vincere"

TERMOLI. Il PalaSabetta trasformato in bolgia, è quello che immaginiamo stasera, dalle 18, quando la palla a due sul parquet di via Ischia segnerà l’avvio di un match chiave: per rivalità e per importanza. Capoliste allo scontro nel campionato di Serie C di basket, l’Air Termoli contro il Vasto. Basterebbe questo per far capire la rilevanza dell’incontro odierno.

L’ultima sfida del girone di andata è probabilmente la più importante del campionato, è quella che potrà essere considerata la prova del nove per capire veramente fin dove un’intera città può sognare di arrivare.

Palla a due di un game fondamentale per la classifica e per le sorti del campionato, contro una delle avversarie più ostiche e una delle rivalità più sentite da entrambe le tifoserie.

In queste occasioni non ci sono vie di mezzo per descrivere l’adrenalina, la carica e la determinazione che pervade ognuno di noi. Ma una cosa è certa: nella testa di chi ci crede, di chi ama la propria squadra, risuona una sola parola: vincere!

Tutti al Palasabetta! Biglietti acquistabili presso il Bar Via Firenze o al botteghino del Palasabetta, costo biglietto: 5 euro.

Leggiamo le parole di Sergio Rupil in vista di questa importantissima partita che può valere il primato in classifica.

«Domenica scorsa abbiamo vinto alla fine ed è stata una bella prova per noi per il fatto che eravamo pochi per gli infortuni. La prossima affrontiamo una squadra che è a pari punti, la Vasto Basket, una bella squadra. Ci siamo allenati intensamente in settimana e abbiamo preparato una bella partita, sicuramente faremo il meglio per riuscire a vincerla. Speriamo che tutti i tifosi vengano a darci il supporto di cui abbiamo bisogno».