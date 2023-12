L'Air Termoli sfiora la clamorosa rimonta, poi bagarre e sconfitta col Vasto basket

TERMOLI. Perde lo scontro diretto contro il Vasto Basket l’Air Termoli e con un divario netto alla sirena di fine match: 65-79; sconfitta che costa la testa della classifica a discapito degli arcirivali. Tuttavia, non ingannino i 14 punti di distacco finali perché questi sono figli degli ultimi 3 minuti finali quando il risultato, con una rimonta strepitosa dei termolesi, che erano sotto fino ad allora di 12: a 3 minuti e 30 secondi dalla fine il risultato era stato ripreso e si era 65-65.

Da quel momento noi non abbiamo più segnato un canestro e loro hanno fatto un 14-0, in questo risultato c’è anche molto degli arbitri che non hanno fischiato falli a favore dell’Air, di contro a favore degli ospiti, hanno espulso prima Silvio Marinaro che protestava per appunto un fallo non visto, poi lo ha seguito negli spogliatoi anche coach Marinelli che si era arrabbiato tantissimo e per far arrabbiare lui che di solito è molto placido ce ne vuole davvero.





Dobbiamo dire che in questo 14 a zero ci sono anche 5 tiri liberi subiti e segnati. Ma a onor del vero bisogna anche dire che nei primi tre quarti forse perché ha sentito molto il peso della partita importante, i ragazzi di Marinelli hanno commesso errori in quantità industriale, forse è proprio in quel frangente che il Vasto ha costruito la vittoria.

Un po’ quello che si era visto anche lo scorso anno.





Non è il caso di fare un dramma la sconfitta con il Vasto ci può stare, ma bisogna che studino un po’ la partita per capire il perché di tanti errori in serie come quelli dei primi tre quarti e quelli dei 3 minuti finali dell’ultima frazione di gioco, dopo che si era raggiunta la parità.

Il tempo c’è per rimediare c’è e la prossima settimana questo si dovrà fare prima della gara con il Mosciano, prima di ritorno.

I top score dell’Air Mario Caresta con 19 punti e Sergio Rupil con 16, buona anche la caparbia di Claudio Suriano con 9.

