Scritta offensiva sul Vasto al PalaBcc alla vigilia della sfida con l'Air Termoli

VASTO. “Alla luce di questo altro atto che infama e vandalizza il PalaBcc di Vasto, anche con una sfida ironica nei confronti della città, dalla quale si evince una vera e propria firma del pericoloso delinquente che è stato autore delle scritte nella notte della vigilia del derby Termoli-Vasto, il Consiglio Direttivo condanna ogni forma di vandalismo e violenza.

La scritta sul muro esterno è da paragonare a una vera e propria violenza fisica, non solo contro i tifosi della Vasto Basket, ma contro la città tutta che non avrebbe motivo di esistere se ci fosse il minimo motivo di rivalità sportiva che a Vasto non si percepisce e che appare del tutto “unilaterale”.

In un periodo storico dove lo sport più di tutti dovrebbe combattere ogni tipo di violenza (fisica, verbale, psicologica) e nella quale la F.I.P. è direttamente impegnata nel contrastare un fenomeno intollerabile, essere coinvolti nostro malgrado, in questa spirale inconcepibile nella quale i cori dagli spalti, al 90%, vengono utilizzati per offendere gli avversari e non per incitare i propri atleti, ci obbliga a vivere in una realtà che non ci appartiene.

La condanna sportiva e sociale finirà con queste righe mentre i nostri legali hanno ampio mandato per accertare gli esecutori e gli eventuali mandanti di questo assurdo atto che speriamo di portare presto nelle sedi più opportune”.

Così il Consiglio Direttivo della GE.VI. Vasto Basket in un comunicato ufficiale.