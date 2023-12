L'Airino vince soffrendo e porta a casa il punto del riscatto

TERMOLI. L'Airino vince soffrendo e solo nei minuti finali del match riesce a fare girare l'inerzia offensiva in proprio favore.

Classifica ingannevole, per quello che si è visto sul campo per il team di coach Di Carmine, che ha sempre risposto colpo sul in attacco, affidandosi alla difesa a zona che ha rallentato ritmi e abbassato le percentuali di realizzazione. L'Airino aveva necessità di riscatto, anche in sofferenza, dopo l'ultimo match perso in casa di 1 punto, e il riscatto c'è stato.

Punteggio sempre in bilico, con i molisani che provavamo a scappare, con una difesa a uomo, che non riusciva ad incidere come altre volte per costruire tiri ad alta percentuale in transizione. Dal canto suo, Loreto Aprutino con le sue difese che spezzavano e ritmo e concedevano solo tiri dal perimetro, lavorando sulla impazienza avversaria.

Nota lieta, di quattro marcatori in doppia cifra, con i gemelli Fanelli G/M sugli scudi.

Ora prima della pausa natalizia si chiuderà l'anno solare con un ultimo incontro in casa contro Giò basket Ortona vincitrice nell'ultimo match contro i Tigers Giulianova.

Loreto Aprutino:

Lo Zattero 4, Delle Monache, Cantagallo 7, Busai 20, Giannantonino 2, Della Pelle, Cimile 6, Marletta 8, Gamma, Gussi 6, Petrucci 2, Buccelli 8.

All.: Di Carmine.

Airino:

Pascucci, Davico 9, Ardanese, Fanelli G. 16, De Fenza 12, Fanelli M. 21, Barasso 15, Cavassa 2, Gregoretti 4, Silos, Cau ne. All.: Coppola.

Arbitri: Mastrocola (Chieti) e Di Paolo Fr. (Pescara).

Espulso per doppio tecnico Gussi (Loreto Aprutino). Espulso per sommatoria di antisportivo e tecnico Cantagallo (Loreto Aprutino). Fallo tecnico per De Fenza (Termoli).

Loreto Aprutino 63 - Airino Termoli 77

(20-22, 36-41; 55-58)