L'Airino basket Termoli batte anche l'Ortona

TERMOLI. L'Airino basket Termoli continua a vincere e dopo aver espugnato il parquet di Loreto Aprutino per 77-63, batte per 63-54 l'Ortona.

Come da pronostico partita intensa e senza pause. L'inerzia della partita cambia, in continuazione con i Gialloblù, con piccoli vantaggi da mantenere, contro gli assalti del Team di Nervegna. Come si commentava nel pre partita, Ortona conferma tutte le caratteristiche di squadra giovane, che con sfrontatezza tecnico-tattica affronta le diverse difesa proposte da coach Coppola.

I Gialloblù hanno dalla loro la giusta esperienza offensiva per superare il muro alzato dagli abruzzesi, che rendono i padroni di casa ininfluenti dall'arco, concedendo solo punti dalla media e dal pitturato. Quattro sono gli uomini in doppia cifra, fotografia della coralità offensiva, che porta alla quarta vittoria in campionato alla settima d'andata.

Il campionato in queste settimane si ferma e si riparte il 6 gennaio per un altro turno casalingo contro il G.S. l'Aquila

Parziali

18-7 30-27(12-20) 47-44 (17-14) 63-54 (16-13)

Arbitri

Masci P di Chieti

De Nunzio di Pescara

Airino:

Davico 15 Cavassa, De Fenza 14 Pascucci ne Fanelli G. 12 Gregoretti, Cau 7

Fanelli M. 11 Silos ne Grasso 4 Barrasso,

All. Coppola

Gio bk Ortona: Diraimondo 13 Massone 11 D'ottavio 10 Di Pietro 7 Laurs ne Chiarini 6 Iarlori 4

Conte 3 Aiala, Gatto,

All. Nervegna F.

Galleria fotografica