L'Airino basket Termoli tra le realtà sportive molisane premiate dal Coni

TERMOLI. Airino basket Termoli tra le realtà sportive molisane premiate dal Coni.

«Grandissima emozione, per esser stati premiati dal Coni, nell' annuale manifestazione "Emozioni Sportive 2023". Riconoscere in Noi, e ricevere un attestato di merito, per aver "contribuito alla crescita della Pallacanestro" ha un gran valore, e sintetizza non solo il lavoro svolto nell'ultimo anno sportivo, ma rappresenta un fascio di luce che ci toglie dal quel cono d'ombra di invisibilità, dove qualcuno prova a collocarci, dando lustro agli sforzi di presidente, dirigenti, tecnici, atleti e tutte le famiglie che hanno, e continuano ad avere fiducia in Noi.

Chiudiamo l'anno solare, con questa grande "spinta" di fiducia, che fa da contraltare a vicissitudini sportive vissute negli ultimi mesi di cui avremo modo di raccontare nei prossimi giorni, per entrare nel nuovo anno solare che ci porterà dritti al quarantennale Gialloblù. Continuare a sognare nel nostro territorio è ancora possibile», le parole di Salvatore Coppola a nome dell'intera società sportiva.