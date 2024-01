Air basket Termoli sconfitta a Campli, amaro debutto nel 2024

TERMOLI. La cosiddetta sindrome del panettone (una volta era definita del capitone) colpisce non solo il calcio, ma anche il basket termolese.

Prima gara del 2024 e prima sconfitta dell'Air Termoli, che perde 61-53 a Campli, contro la Nova Farnese e vede allontanarsi la vetta del girone di serie C.

Partita difficile contro una formazione preparata che non lascia scampo ai biancoazzurri. Ora testa alla prossima al Palasabetta.

I padroni di casa hanno tenuto la formazione di coach Marinelli sempre a distanza, non è servito ridurre le distanze verso la sirena finale, per ritornare in partita.

Parziali: 15-13, 32-21, 45-36, 61-53.