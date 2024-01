Partenza tutta grinta nel 2024, l'Airino basket schianta il Gs L'Aquila

TERMOLI. Nei primi impegni sportivi del nuovo anno c'è anche chi riesce a vincere. Vittoria di larghe proporzioni, quella dell'Airino basket Termoli, che ha battito il Gs L'Aquila 72-37, quasi doppiandolo.

Una ripartenza, con una vittoria ben augurante per il 2024, nel campionato di Seconda divisione regionale (ex Promozione) per il team gialloblù, che consolida in solitario e momentaneamente il quarto posto ad un turno dal giro di boa.

Primo quarto molto equilibrato, dove gli ospiti mettono in campo freschezza e idee tattiche difensive ben precise, alternando diversi moduli con risultati molto positivi.

Solo sul filo di lana e con tante difficoltà Cau & C. riescono a metter il muso davanti che è il preludio di un secondo quarto di marca Gialloblù che con un parziale di 22-3 allungano in maniera decisiva. Tracciato il solco, gli adriatici giocano per mantenere il vantaggio con lucidità, riuscendo a ruotare tutti con minutaggio ripartito tra tutti.

Ora occhio alla trasferta di Giulianova contro gli Shark che chiuderà il girone d'andata che potrà dare un peso specifico determinante per raggiungere i sperati playoff.

IL TABELLINO

Airino Bk

Gioia 3 Davico 12 Lentinio 10 Fanelli G 5 Fanelli M. 9 Grasso, Cau 20 Barrasso 6 Gregoretti 4 Silos, Spontoni 3

All. Coppola.

Gs L' Aquila

Ippoliti 6 Biccari 2 Zito 6 Giannini 13 Spaziani 6 Calcaterra 2 Nardocci 2 Arrigoni,

All. Pannella.

Usciti per 5 falli Biccari e Ippoliti (GS Aquila)

Parziali

14-13, 36-16, 57-25, 72-37.

Arbitri

De Carlo di Pescara e Boccardo di San Salvo.