L'Air basket cerca la vittoria contro la Sambenedettese

TERMOLI. Prima gara del 2024 e prima sconfitta in casa dell’Air basket Termoli contro il Campli. Partita difficile contro una formazione preparata che non ha lasciato scampo ai biancoazzurri. Ora testa al prossimo incontro di domenica 14 al Palasabetta.

L’’Air torna di scena a casa sua contro la Sambenedettese. Formazione avversaria da non sottovalutare e partita che i biancoazzurri dovranno giocare con la massima concentrazione per non commettere errori. Questa volta dalla nostra parte ci sarà il nostro pubblico e i nostri fedelissimi.

Ormai il Vasto è la lepre a 22 punti, ma la squadra termolese nonostante abbia conosciuto una sconfitta cocente è al secondo posto insieme al Magic Chieti e domenica è chiamato al riscatto immediato contro la Sambenedettese.

18:00 Antoniana Pescara1°Vasto Basket 13 Gen

18:00 Roseto Academy11°Torre Spes 13 Gen

21:00 Teramo Basket 19608°Olimpia Mosciano 14 Gen

18:00 Air Basket Termoli9°Sambenedettese Basket 14 Gen

18:00 Basket Venafro4°Nova Farnese Campli 14 Gen

18:00 Unibasket Lanciano2°Magic Basket Chieti 14 Gen

CLASSIFICA

Vasto Basket 22

Magic Basket Chieti 18

Air Basket Termoli 18

Nova Farnese Campli 16

Basket Venafro 16

Antoniana Pescara 14

Teramo Basket 1960 14

Olimpia Mosciano 14

Sambenedettese Basket 8

Roseto Academy 4

Torre Spes 4

Unibasket Lanciano 2