L'Air Termoli non vince ancora nel 2024, sconfitta dalla Samb al PalaSabetta

TERMOLI. Ancora una sconfitta e il 2024 non ha ancora portato in dote alcuna vittoria in casa dell’Air Termoli.

Il quintetto di coach Marinelli questa sera, probabilmente, ha offerto la prestazione peggiore di tutto il campionato. La Sambenedettese, che ha prevalso 84-79, era un avversario abbordabile e alla fine ha vinto con merito, senza rubare nulla, perché l’Air stasera era assente mentalmente e probabilmente anche fisicamente, nonostante tutto negli ultimi due minuti del quarto tempo i locali erano riusciti a raddrizzare la situazione.

A 13 secondi dal termine, con la Samb avanti 82-79, Rupil ha fallito i tre tiri liberi a disposizione, davvero imperdonabile, impedendo alla squadra di giocarsela all’extra-time; in più nella manciata di secondi finali hanno commesso anche fallo, permettendo agli ospiti di mettersi al sicuro a 5 punti di distanza.

Giocatori che dovevano fare la differenza, purtroppo, stasera sono mancati all’appello, coach Marinelli avrà di che lavorare in settimana.

