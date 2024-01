Airino basket Termoli beffata per un punto a Giulianova

TERMOLI. Inizio d'anno non prodigo di risultati per gli sport di squadra termolesi. Gli Shark Giulianova hanno superato l'Airino basket per un punto appena: 63-62.

Sconfitta di misura in quel di Giulianova, per i Gialloblù che lascia tanto amaro in bocca a Cau & C. che in dieci secondi subiscono il sorpasso e sbagliano l'ultimo tiro per la vittoria.

Partita sempre in bilico, ma sempre con il muso davanti a giuliesi sempre attenti a rintuzzare i mini break molisani. Molisani equilibrati, con la loro affidabile difesa che lascia, il minimo ai padroni di casa. I ragazzi di Coach Coppola soffrono e subiscono solo nel terzo quarto con Amorese, miglior marcatore della gara, che trova le soluzioni giuste per chiudere il parziale in vantaggio. Ultimo quarto da brividi e sempre davanti, che solo l'esperienza nel finale sorride agli Shark Giulianova. Si chiude il girone d'andata, con il quarto posto in classifica in condominio con Blue basket Isola del gran Sasso. Sabato si riparte con un turno casalingo, contro A. bk San Salvo, per confermare un buon girone d'andata e provare a centrare le prime quattro posizioni valevoli per i playoff.

IL TABELLINO

Tiger Sharks

Casasola 2 Firmani 10 Chiarelli, Tribuiani,Di Francesco 5 Luzzi 6 Nigro 7 d'Alessandro, Amorese 27 Caprioni ne

Airino Basket

Gioia 1 Davico 12 Fanelli G.3 De Fenza 11 Fanelli M.16 Grasso, Cau 14 Gregoretti 5 Spontoni ne

All Coppola

Uscito per 5 falli Cau

Tecnici: De Fenza e alla panchina (Airino Bk)

Parziali

12/14, 28/34(16/20), 49/48(21/14), 63/62(14/14)

Arbitri: Casaccia A. Di Giulianova e Cartone F di Moschiano S.A.

