L'Air basket cerca la vittoria sul parquet di Torre De' Passeri

TERMOLI. Fissata per oggi, sabato 20 gennaio, alle ore 18:15 presso la palestra di via degli Alpini di Torre De’ Passeri, la quarta giornata di ritorno del campionato di serie C Unica Abruzzo-Molise.

L’Air Basket Termoli è reduce da due sconfitte su due dalla ripresa della competizione. Sconfitte che hanno fatto perdere punti importanti in chiave classifica e pesano sul morale dei ragazzi, che continuano ad allenarsi senza sosta agli ordini di coach Marinelli.

Ma il campionato è ancora lungo e tutto da decidere. Lo stesso coach Marinelli non nasconde il rammarico per queste due inaspettate battute di arresto d’inizio d’anno, ma in settimana ha spronato non poco i suoi ragazzi.

Sulla pagina Facebook della società, coach Marinelli ha dichiarato: “Siamo qui, oggi, a leccarci le ferite dopo le due sconfitte con il Campli alla ripresa dopo la pausa festiva e contro il San Benedetto. Domenica scorsa in casa, frutto sicuramente anche di un mese di stop di alcuni giocatori, tra cui Fracasso, Marinaro e Cappella e delle guardie che ci sono venuti a mancare soprattutto nelle rotazioni. Però dobbiamo andare avanti. La partita di oggi pomeriggio non è certo da sottovalutare e la dobbiamo affrontare nel migliore della settimana siamo riusciti a gestire meglio gli allenamenti e affronteremo la partita di Torre de Passeri vogliosi di riscattarci. Fiducia e speriamo di festeggiare con una vittoria”.