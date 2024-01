Finalmente è arrivata la prima vittoria del 2024: Air basket Termoli vince a Torre de' Passeri

TERMOLI. Finalmente! È arrivata la prima vittoria dell'anno in casa Air basket Termoli, maturata in trasferta, a Torre de' Passeri, per 77-67. Dieci punti di divario e due punti in classifica per restituire morale e fiducia alla squadra, alla dirigenza, allo staff tecnico e ai tifosi.

I biancoazzurri tornano finalmente alla vittoria nel match contro la Torre Spes Basket. Partita condotta con personalità e due punti importanti che fanno ripartire i termolesi dopo due sconfitte.

Parziali: 13-23, 34-33, 48-60, 67-77

Dopo due sconfitte, come si augurava il coach Marinelli, invertita la tendenza e ora bisogna rimanere concentrati nel prosieguo del torneo.