Airino Termoli batte gli Amici del basket

TERMOLI. Senza qualche sconfitta maturata per un solo canestro, la stagione dell'Airino basket Termoli sarebbe stata addirittura sorprendente.

Intanto, il quintetto guidato dal coach Salvatore Coppola ha mietuto un'altra vittoria, contro gli Amici del Basket di San Salvo, per 73-61, nel campionato di Divisione regionale 2 Abruzzo-Molise (ex Promozione).

«Come tutti i derby dell'Adriatico, non si finisce mai di giocare e si giocherebbe all'infinito per non perdere mai. Questa volta i "Gialloblù" riescono a mettere la freccia sui "Cugini" dell'Adriatico con una partita tosta e altalenante. Primo quarto sempre a mille all'ora che mette in difficoltà Celenza & soci, che ci mettono un po' di tempo a carburare e a risalire la china chiudendo sotto di nove, partendo da molto lontano.

La fiducia sale e l'equilibrio anche. Gli ospiti continuano a lavorare ai fianchi di Cau & C., che penalizzati dai falli rallentano, nel punteggio e nell'aggressività, e costruiscono dalla lunetta un secondo quarto in parità nel parziale.

È solo il preludio, di un terzo quarto in rimonta del San Salvo, che liberatosi dell'impaccio offensivo, riesce a risalire e mettere il muso davanti, l'unica volta in tutto il match, per un minuto, rintuzzati immediatamente, dalle giocate di Davico e De Fenza che chiudono avanti di un solo punto il quarto, 55-54, con un parziale di 15/23, dilapidando il vantaggio accumulato con tanta fatica. Ultimo quarto a ritmi bassi, con le difese a farla da padrona, che spegne gli attacchi.

L'Airino con fatica, con il capitano costretto ad uscire anzi tempo per raggiunto limite di falli, con le seconde line che rispondono presente, costruisce un piccolo vantaggio che tiene lontano il giusto gli ospiti

e le loro velleità di vittoria. Il tempo corre veloce, e le distanze aumentano solo nel minuto finale, per il sigillo vincente che porta in casa Airino la sesta vittoria in campionato.

La classifica sorride con quarto posto in condominio, per affrontare un mese verità dove incontreremo una dopo l'altra tutte e quatto le prime in classifica.

Airino Basket

Gioia, Davico16 Lentinio12 Fanelli G. 11 De Fenza 7 Fanelli M. 8 Grasso 2 Cau 11 Cavassa 2 Gregoretti, Silos 2

All. Coppola

Amici San Salvo

Di Carlo 8 Antenucci 14 Marinucci 8 D'Adamo 2 Sciascia 2 Malatesta

ne Di Casoli 3 Tondo 3 La Verghetta 2 Scolavino ne DAuria ne Rocco 13

All. Celenza S.

Usciti per 5 falli

Di Carlo, Antenucci, Marinucci, Di Casoli e

Antenucci (San Salvo)

Cau e Fanelli G (Airino)

Tecnici: d'Adamo, Di Carlo (San Salvo)

Gregoretti e Fanelli Gioele (Airino)

Antisportivo: Antenucci

Tecnico e Espulsione al coach Celenza (San Salvo)

Parziali: 18-9, 40-31, 55-54, 73/61.

Arbitri: Di Marco L. Di Pescara

Matricola M. Di Francavilla al M.

Galleria fotografica