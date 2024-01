Air basket Termoli in trasferta a Pescara contro l'Antoniana 1966

TERMOLI. Seconda trasferta consecutiva quella di questa sera a Pescara per l’Air Basket Termoli. La formazione termolese, che finalmente ha ingranato la marcia a Torre De’ Passeri, nel match valevole per la sedicesima giornata di campionato incontrerà l’Antoniana 1966 Pescara.

Per questa gara difficile ma che può far compiere il salto di qualità riportiamo le parole del play Mario Caresta: "Siamo in trasferta a Pescara, una trasferta ostica per noi loro in casa sono una squadra tosta da affrontare. Noi siamo reduci da una vittoria, vittoria che ci ha rilanciato dal punto di vista della classifica e del morale.

In più abbiamo aggiunto due nuovi innesti per questo finale di stagione. Il nostro obiettivo è quello di arrivare pronti al recupero contro Mosciano mercoledì prossimo e soprattutto domenica prossima in casa contro Chieti, lo scontro per il secondo posto in classifica”.

Le parole condivisibili di Caresta si sposano con la ritrovata vena vista contro il Torre de' Passeri di sette giorni fa, se ci sarà ancora anche da Pescara si potrà sperare di portare a casa qualcosa di utile.