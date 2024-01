Al PalaSabetta l'Air basket cerca il tris contro l'Olimpia Mosciano

TERMOLI. Sarà un mercoledì di basket quello previsto oggi, 31 gennaio, al Palasabetta per il recupero della dodicesima giornata di campionato contro l’Olimpia Mosciano rinviata il 17 dicembre.

Scontro importantissimo per la classifica e per continuare la striscia positiva di risultati. La partita inizierà alle 19, e dopo i due recenti successi fuori casa è l’occasione buona per centrare un tris di vittorie che darà vitalità e spirito nuovo alla compagine di coach Marinelli.

Questa partita era calendarizzata prima delle festività natalizie, poi per una serie di situazioni, è stata rinviata a oggi. Ora bisogna solo saper sfruttare questo assist nel miglior modo possibile. La squadra ora è in palla, se non fosse così, non sarebbe stata in grado di andare a maramaldeggiare sul difficile e insidioso parquet dell’Antoniana Pescara 1966. I ragazzi, quindi, sono consci di quello che debbono fare si spera che pur essendo un incontro infrasettimanale, il PalaSabetta possa riempirsi come di solito accade la domenica nel tardo pomeriggio. Palla a due oggi, mercoledì 31 gennaio 2024, PalaSabetta ore 19, Air Basket Termoli vs Olimpia Mosciano.

Tutti al palazzetto, l’Air ha bisogno di voi per vincere.