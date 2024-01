L'Airino basket Termoli sciupa il vantaggio e perde a Spoltore

TERMOLI. Battuta d'arresto nel campionato di Divisione Regionale 2 Abruzzo-Molise per l'Airino basket Termoli, che ha perso 78-65 a Spoltore.

I Gialloblù conducono la partita per 35 minuti ma la perdono malamente, nei 5 minuti finali quando la benzina finisce con le idee vincenti con cui avevamo condotto fin li. D'altra parte si aveva difronte la seconda in classifica, in condominio con il Cepagatti, e questo fa capire il valore tecnico che alla fine è emerso brutalmente.

I parziali raccontano tutto il crollo e il malumore finale, che ha una motivazione tecnica su cui i ragazzi molisani dovranno lavorare duramente per riprendersi nella prossima partita casalinga, proprio contro Cepagatti, l'altra seconda in classifica.

L'Airino non è riuscita più a giocare, contro le difese miste e alternate da coach Di Luca, che con pazienza, con tutti i suoi ragazzi, è rimasto sempre in linea di galleggiamento, con un piano partita ben definito che alla lunga ha pagato.

Questa, per quando dolorosa sia, è solo una sconfitta che può solo aiutare, il team ad affrontare le prossime sfide.

IL TABELLINO

Airino:

De Fenza 15 Cau 13

Lentinio 12 Silos, Fanelli M 8 Fanelli G 6 Barrasso 4 Davico 2 Marone 2 Gregoretti 2 Cavassa 1

All. Coppola S.

Spoltore

DAndreamatteo 7 Di Fabio, Pacchioli 13 Crisante 9 Di Sabatino 12 Rabottoli 6 Pace 17 Rosà 8 Scurti 5 Simion 1

All. Di Luca

Parziali: 12 -23 (21--18) 33-41 (17-17)50-58 (28-7) 78-65

Arbitri: Melideo G. di Cepagatti

Cartone F. di Moschiano S.a.