L'Air basket Termoli serve il tris al PalaSabetta

TERMOLI. Prime gare sofferte nel 2024, poi il quintetto dell'Air basket Termoli infila il tris di vittorie. Ieri sera al PalaSabetta incontro vittorioso contro l'Olimpia Mosciano: 68–52 (Parziali:18-12, 33-34, 48-43, 68-52)

I biancoazzurri vincono il recupero nell'impegno infrasettimanale contro il Mosciano e strappano i due punti alla formazione abruzzese. Match in equilibrio fino alla prima metà di gioco e deciso nei secondi due quarti grazie alla personalità di un gruppo che non si arrende e lotta fino alla fine. Questo è il sunto di questo incontro che si doveva giocare a fine dicembre, ma poi fu rinviato per indisponibilità di molti giocatori della squadra teramana, l’Air comunque seppur faticando più del previsto porta a casa altri 2 punti e dopo il non incoraggiante inizio di 2024 si è ripreso e questa è la terza vittoria consecutiva da sottolineare la prova di Gioele Figueras ala forte tanti punti portati a casa difesa coriacea insomma una prova maiuscola, purtroppo pecchiamo ancora troppo d’imprecisione, con tiri da 3 e sotto canestro.

Alla fine contano i risultati come in tutte le cose sportive. Ora con questa vittoria raggiungiamo il secondo posto a pari punti con il Magic Chieti a 24 e guarda caso domenica al PalaSabetta arriva proprio il Magic, bisogna sfruttare bene questa opportunità e rimanere soli al secondo posto effettuando il sorpasso.

La squadra comunque c’è e si vede ora l’esame di maturità tra appena 3 giorni.

Galleria fotografica