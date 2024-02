New entry simpaticissima in casa Air Termoli, la guardia aretina Matteo Tersillo

TERMOLI. Come per il calcio, in casa Termoli 1920, stessa attenzione agli atleti che compongono il roster dell’Air basket Termoli, che è in lizza per aggiudicarsi il torneo di serie C Gold. Andiamo a conoscere meglio Matteo Tersillo, guardia di 198 cm classe 2001.

Arrivato da Salerno, Matteo Tersillo, nativo di Arezzo, ha esordito a Pescara contro l’Antoniana 1966, ha giocato un recupero della prima di ritorno mercoledì scorso contro l’Olimpia Mosciano ed ora si appresta a giocare davanti ad un palazzetto gremito contro il Magic Chieti, per restare in caso di vittoria soli al secondo posto in classifica.

Matteo è un personaggio simpaticissimo, capelli ricci rossi, ha già conquistato i tifosi; non ci ha pensato su molto quando Marco Micevic, il team manager della squadra adriatica, gli ha proposto Termoli.

È contento di essere approdato in una società ambiziosa con un coach che sa il fatto suo, come Luigi Marinelli. Ora non vede l’ora di dimostrare il suo valore e dare soddisfazioni ai nuovi tifosi, che un piccolo assaggio lo hanno avuto al PalaSabetta tre giorni fa, ma il meglio lo vedrà domenica sera quando al PalaSabetta arriva il Magic Chieti allora sì che saranno fuochi d’artificio.