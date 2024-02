Scontro al vertice al PalaSabetta: arriva il Magic Chieti

TERMOLI. Pomeriggio carico di adrenalina per gli sportivi termolesi.

Prima il calcio allo stadio Cannarsa, quindi il basket al PalaSabetta.

Il big match è arrivato! Scontro ai vertici della classifica tra Air basket Termoli e Magic Basket Chieti, due squadre che fino ad ora hanno dato tutto per essere lì dove sono, a pari punti e a combattere per il secondo posto del campionato di Serie C Unica.

Le statistiche delle prime sedici giornate di campionato vedono le due formazioni in perfetto equilibrio: oltre il record di 12 vittorie e 4 sconfitte per entrambe, l’Air Basket Termoli ha una media di punti segnati leggermente inferiore rispetto al Magic Basket Chieti (rispettivamente 76.8 e 85.4) ma con una difesa che concede in media solo 68.4 punti a partita contro i 74.8 del Chieti.

L’andata al PalaDayco di Chieti è stata sfortunata per i biancoazzurri, ma questa volta la squadra di coach Marinelli potrà contare sul supporto fondamentale dei suoi “Fedelissimi” e del pubblico delle grandi occasioni.

Dunque, quello tra Termoli e Chieti sarà sicuramente uno dei match più interessanti della stagione e saprà regalare emozioni.

Tutti al PalaSabetta!