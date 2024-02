L'Air basket Termoli "asfalta" il Magic Chieti

TERMOLI. L'Air basket Termoli ingrana definitivamente la marcia giusta e nello scontro diretto per il secondo posto asfalta il Magic Chieti in un PalaSabetta gremito 97-65.

Mostruosa prova di forza dell’Air Basket Termoli che stravince in casa il big match contro il Magic Basket Chieti. Biancoazzurri che si impongono senza mezze misure su una delle squadre più valide del campionato. Già dal primo quarto i ragazzi di coach Marinelli chiudono con 10 punti di vantaggio e dilagano dal secondo quarto chiudendo la partita con ben 32 punti di vantaggio e una media canestri come mai prima d’ora.

Partita a dir poco spettacolare.

Parziali: 27-17, 58-35, 71-51, 97-65.

Una grande prestazione dell’Air Basket Termoli, che ieri sera ha rasentato la perfezione. Fin dalle prime battute del match si è capito dal piglio, dalla caparbietà con cui sono scesi sul parquet i ragazzi di Marinelli che questa sarebbe stata una serata dura per i teatini, non c’è stata mai partita tra le due squadre, Marinaro & C. non hanno lasciato scampo agli avversari, decisi in difesa, precisissimi in attacco e pure perfetti nei tiri da 3 e su quelli liberi, una vera trasformazione che ci ha impressionati nel vedere una squadra pronta a conquistare i tre punti, che mordeva ferocemente le caviglie agli avversari, contendendogli ogni pallone. Giocatori veterani come Marinaro (15 punti) e Claudio Suriano (19 punti) si sono caricati la squadra sulle spalle e come due caterpillar hanno letteralmente distrutto sportivamente e tecnicamente i forti teatini. Citazione di merito a tutti ma in particolar modo per la guardia-ala Antonio Canistro, una vera scoperta positiva con i suoi 11 punti. Il divario di 32 punti al termine certifica la prestazione davvero stratosferica, ora il secondo posto in solitaria non è più un’utopia, grande lavoro fatto dal coach Marinelli e dalla società.

