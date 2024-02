L'Airino basket prosegue la striscia di vittorie dello sport termolese

TERMOLI. Più che l'inverno, sembra la primavera dello sport termolese, questo scorcio di inizio febbraio. A vincere è stata anche la formazione dell'Airino basket Termoli, 74-63 il risultato del match contro il Cepagatti, nel torneo di Divisione Regionale 2 (Promozione) Abruzzo-Molise.

I Gialloblù, riescono a mettere un sigillo importante al loro campionato, battendo il team di Cepagatti che occupava la seconda posizione in classifica, e per una settimana guadagnano la quarta posizione in solitario. Gli ospiti partono molto bene e con delle buone percentuali dall'arco guadagnano un vantaggio di 8 punti su cui costruire il primo quarto di apprensione per la squadra di coach Coppola. Airino in affanno e in recupero, nel secondo quarto con gli ospiti che non disdegnano soluzioni nel pitturato come dall'arco, ma Cau & C. lentamente prendono le giuste misure difensive, su cui costruire transizioni offensive ad alte percentuali di realizzazione, e proprio sull'ultimo possesso riescono a mettere il muso davanti per la prima volta nel match. Terzo quarto, tutto di marca Gialloblù, che riesce a imbrigliare con più efficacia le giocate offensive avversarie "aggredendo" la partita per creare il primo solco di 8/10 punti che saranno poi le distanze su cui costruire la vittoria.

L'ultimo quarto è una sofferenza per entrambi i team, da una parte Davico che tesse e segna, dall'altra coach Bartolotta, costruisce difese miste e a zona per ribaltare le sorti dell'incontro ma nulla può dalla ritrovata verve offensive delle guardie Gialloblù. Ora i ragazzi di coach Coppola dovranno affrontare con due trasferte consecutive, la diretta concorrente per i play off, Isola del Gran Sasso, e la prima della classe imbattuta 2k5 Aquila, sognare non è vietato, prepararsi a dovere, è imperativo.

Airino

Davico 21 Fanelli G. 16 De Fenza 6 Fanelli M. 8 Cau 9 Barrasso 7 Cavassa, Lentinio 2 Gregoretti, Silos, Marone 5

All. Coppola

Cepagatti:

Mazzocco 3 Masciopinto 9 Servillo 2 Scassa, Andrade 5 Baldonieri 11 Di Fabio 15 De Roma, Chiericozzi 16 Galasso 2

All. Bartolotta

Arbitri: Galieri di Termoli

Boccardo di San Salvo

Antisportivi: Baldonieri (Cepagatti) Davico (Airino)

Usciti per 5 falli: Baldonieri

Tecnici: Fanelli M (Airino)

Parziali

13/16 36/35(23/19) 57/48(21/13) 74/63(17/15).