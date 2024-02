Torna un derby molisano, Air basket Termoli in trasferta a Venafro

Daniele Cappella presenta la trasferta dell'Air basket Termoli a Venafro

TERMOLI. L’Air basket Termoli viaggia in direzione Venafro, verso uno dei pochi derby della stagione cestistica del campionato di serie C e la missione è vincere per confermare il secondo posto in solitaria del torneo.

Smaltito un avvio di anno negativo, il quintetto di coach Marinelli ha cambiato marcia, tornando a sprintare con veemenza e ferocia mordendo le caviglie agli avversari senza guardare in faccia gli avversari di turno.

Da perfezionare l'inserimento dei due ultimi arrivati, il brasiliano De Sousa e l'Aretino Tersillo o meglio conosciuto sui social dai suoi 65mila followers "Mamba Rosso”, ma con un coach come Marinelli il loro inserimento non sarà graduale, perché lui coi giovani ci sa fare.

Stasera, pur consci che non sarà facile sul parquet venafrano, riportare a casa una vittoria sarebbe sicuramente oro colato, ascoltiamo l'intervista a proposito di giovanissimi Daniele Cappella che ci parla della grande vittoria che lo ha visto giocare uno spezzone sette giorni fa è ci racconta anche della difficile gara di Venafro.