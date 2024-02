Air basket Termoli corsara a Venafro, si consolida il secondo posto

TERMOLI. Nuovo ciclo vincente che si arricchisce della vittoria corsara a Venafro quello dell'Air basket Termoli, si aggiudica il derby regionale e consolida il secondo posto in classifica.

Ora davvero la squadra ha imboccato una strada lastricata di gloria, i ragazzi di Marinelli sono davvero una forza della natura, quando decidono di affondare il colpo lo fanno passando sugli avversari cone un rullo compressore, ormai sono una bella realtà vincente.

I biancoazzurri portano a casa un’altra importante vittoria, 80-74, contro il Basket Venafro e guadagnano altri due punti in classifica. Una partita che ha visto i termolesi in vantaggio sin dai primi minuti di gara ma non senza difficoltà, con la formazione di casa che ha lottato e ha cercato di ostacolare il gioco fino all’ultimo quarto.

