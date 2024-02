Airino basket Termoli espugna il "Gran Sasso", arriva un'altra vittoria

TERMOLI. Stagione importante quella dell'Airino basket Termoli, l'altro volto della pallacanestro cittadina. Nuovo successo nel campionato di Divisione regionale 2 Abruzzo-Molise, col quintetto di coach Salvatore Coppola che ha espugnato il parquet dell'Isola del Gran Sasso, 69-56 il punteggio finale.

Se i Gialloblù volevano dare un segnale al campionato l'hanno dato, riuscendo ad andare a vincere sul difficile le campo di Isola del Gran Sasso, blindando al momento e in solitario il quarto posto. Entrambi i team presentavano un'assenza importante e per diverso peso per i due team, il capitano Cau da una parte e il play Oriente dall'altra.

La posta in palio è alta e le battute iniziali sono caratterizzate da ritmi lenti e cattivissime percentuali realizzative per entrambi i team, e studio attento delle altrui soluzioni offensive. Primo quarto chiuso con un minimo scarto di vantaggio per la truppa di Verrigni. Nel secondo quarto gli equilibri cambiano, con gli adriatici molto più attenti in difesa su cui costruisco un piccolo break, e il primo mini solco che determina una maggiore sicurezza offensiva.

Il terzo quarto "spacca gli equilibri" e nei primi cinque minuti, Davico & C. in difesa sono insuperabili, e con transizioni offensive efficacissime allungano con un parziale di 23-13 e mettono una distanza su cui costruire il quarto finale. Ultimo quarto dalle due facce, la prima vede i Gialloblù, ricalcare lo stesso tema difensivo e con un break di 4 bombe consecutive di Fanelli G, di allungare contro la zona messa su da Stama & C. Il basket, e sempre pieno di emozioni, e con l'eterno Stama che ricuce e riporta i suoi sotto la doppia cifra di svantaggio creando non pochi grattacapi a coach Coppola. L'inerzia sembra ribaltata, ma un time out di respiro e dim mentalità riporta gli equilibri al posto giusto, e chiudono l'incontro, con i Gialloblù tutti a referto e con la giusta soddisfazione per questo importante risultato.

IL TABELLINO

Isola G.S.

Di Sabatino 7 Maiorani ne Antonini 17 Di Simone, D'Intino 15 Stama L. 8 Stama G. 9 Rossi,

All. Verrigni

Airino basket

Pascucci 2 Davico 12 Fanelli G.16 De Fenza 14 Fanelli M.8 Grasso 2 Cavassa 1 Lentinio 8 Gregoretti 4 Marone 2

All. Coppola

Arbitri: Mariani R. E Pattavina M. dell'Aquila.

Antisportivi: Fanelli M (A) Antonini (I)

Tecnici: Davico e Panchina (A)

Espulso Verrigni (all. Isola)

Parziali

15-14, 25-31, 38-54.