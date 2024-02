Un regalo per i 50 anni di patron Manrico Pitardi, Air basket affronta il Teramo al PalaSabetta

Intervista a Nathan De Sousa, pivot Air Basket Termoli

TERMOLI. L’Air basket Termoli vuole proseguire in modo vincente questo scorcio di campionato di serie C e dopo la bellissima vittoria ottenuta anche sul parquet del Venafro sette giorni fa, i bianco-azzurri dell’Air Basket torneranno di scena al PalaSabetta per lo scontro con il Teramo Basket 1960 per la diciannovesima giornata di campionato.

A sole quattro partite dal termine della prima fase di campionato i termolesi godono della seconda posizione in classifica e di quattro punti di vantaggio dall’inseguitrice Magic Basket Chieti.

Avversari da non sottovalutare e tanta voglia di far vivere un’altra splendida serata di basket alla città e ai tifosi. Quindi l’invito “Tutti al Palasabetta!“ appare superfluo perché gli spalti saranno gremiti.

Ricordiamo a tutti i tifosi e gli ospiti del PalaSabetta che domenica 18 febbraio, in occasione del match casalingo tra Air Basket Termoli e Teramo Basket 1960, l’ingresso sarà a pagamento (prezzo del biglietto fissato a 5€). I minorenni (tutti coloro che in data 18 febbraio 2024 non avranno ancora compiuto i 18 anni di età) entrano gratuitamente.

Lo staff e la squadra dell’Air Basket Termoli augurano buon compleanno al presidente Manrico Pitardi per i suoi 50 anni. A Manrico Pitardi per i suoi 50 anni anche da parte di tutta la nostra redazione e da parte di tutti gli sportivi termolesi.

Abbiamo ascoltato anche la voce del pivot di origine brasiliana Nathan De Sousa.