Trasferta amara dell'Airino basket Termoli all'Aquila, sconfitta e polemiche arbitrali

TERMOLI. Trasferta in tono minore per il quintetto dell'Airino basket Termoli, sconfitto 86-67 all'Aquila dalla formazione 2k5.

I "Gialloblù" cadono a domicilio della prima della classe ed imbattuta 2k5 L'Aquila. Partita sempre condotta dai padroni di casa, che dimostrano freschezza atletica e ricchezza di idee offensive che mettono a dura prova la difesa degli adriatici. Primo quarto fila via in un lampo, con la squadra di coach Silvestri, che sigilla il quarto con un più 12, fatto di rimbalzi difensivi e transizioni. Riequilibrato il quintetto, fatti.oi di passatori e difensori, gli adriatici ricuciono il gap per chiudere il quarto sotto solo di 6 lunghezze. Il tema tattico e sempre uguale, per i padroni di casa, difesa ferrea e sporca e percentuali alte dall'arco, con l'Airino che cerca di rispondere con le stesse armi, ma non riesce con la stessa energia.

Terzo quarto, dove le squadre, senza risparmiarsi, giocano sempre più fisicamente, senza nulla togliere alla correttezza, dove l'Airino paga dazio, in termini di punti e soprattutto penalizzata nell'interpretazione dei gesti tecnici e dei contatti dalla coppia arbitrale che in un battibaleno, tra tecnici ed espulsione subisce parziale morale e tecnico. Airino cerca di riavvicinarsi, e fino a metà dell'ultimo quarto, ricuce fino al meno 8, ma L'Aquila dimostra il suo valore tenendo e allungando nel finale e non per niente è ancora imbattuta con merito. Sguardo puntato ora solo nelle 4 partite che chiudono la prima fase che deciderà la griglia della fase ad orologio e dei possibili playoff.

IL TABELLINO

2k5L'Aquila 86 Airino 67

2K5

D'Ippolito Marco 17 D'Ippolito Matteo 16 Miconi 3 Zaffiri 11 Di Biase 4 Ybema 8 Denuntiis 3 Baglioni 18 Ligas, Garcia 4 Vannelli 2

All. Silvestri

Airino

Pascucci 4 Gioia, Davico12 De Fenza 7 Fanelli G.4 Grasso 2 Cau 17 Lentinio 12 Gregoretti 2 Silos, Marone 7

All. Coppola

Arbitri: Pratola C. dell'Aquila e Gianfelice D. Di Teramo

Provvedimenti disciplinari:

Tecnico: Coppola e De Fenza (A) Da Biase (Aquila)

Doppio tecnico ed espulsione Fanelli G.

Tecnico ed espulsione Marone e Cau un

Antisportivo Davico

Parziali

22-10, 36-30, 61-48, 86-67.