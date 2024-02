Molise Basket Young: Martina Ciancaglione convocata nella rappresentativa nazionale

sab 24 febbraio 2024

Basket: Martina Ciancaglione convocata nella rappresentativa nazionale

TERMOLI. Buone notizie in casa Molise Basket Young. In settimana, una gradita sorpresa è arrivata per la giovane, quasi quattordicenne, Martina Ciancaglione.

La giocatrice under 14 ha destato la curiosità e l’attenzione degli osservatori della rappresentativa nazionale.

Martina è stata convocata per il Camp Academy che si terrà a Roseto degli Abruzzi, con atlete provenienti dall’Abruzzo, Basilicata, Molise, Marche e Umbria. Complimenti e in bocca al lupo Martina.