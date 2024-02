Air basket Termoli in trasferta a Lanciano: obiettivo continuare a vincere

TERMOLI. Si avvia alle battute finali la regular season del campionato di serie C di basket.

Terzultima giornata del girone di ritorno per l’Air Basket Termoli, che oggi affronta la trasferta contro l’Unibasket Lanciano.

La formazione avversaria che pur navigando nei bassifondi della classifica ha dimostrato grinta e carattere in tutti i match disputati, per questo non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Ogni risultato è fondamentale e i bianco-azzurri vogliono blindare il secondo posto in vista della fase a orologio.

La squadra di coach Marinelli ha assunto le sembianze di rullo compressore, gli avversari anche quelli più coriacei e meno arrendevoli, li finisce per sfinimento, è successo nelle ultime partite ad esempio con il Magic Chieti che è stato mortificato al PalaSabetta con un divario finale di ben 32 punti, lo stesso Magic poi una settimana dopo si è permesso il lusso di andare a vincere in casa della prima in classifica Vasto, poi è avvenuto in quel di Venafro ed è successo ancora domenica scorsa in casa con il Teramo. Bisogna solo perseverare su questa strada.