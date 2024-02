Prestazione sontuosa dell'Air Termoli a Lanciano, Unibasket demolita 82-55

TERMOLI. Anche l’Unibasket Lanciano sul proprio parquet si deve arrendere alla dura legge dell’Air Basket Termoli, che dopo aver “registrato” i meccanismi in avvio del 2024 si è trasformata in un rullo compressore.

La squadra termolese ha dominato in lungo e in largo, risultando sempre in vantaggio, tanto ad arrivare alla sirena dell’ultimo quarto con il risultato di 55-82, un più 27 che si commenta da solo, ne terz’ultimo match di regular season.

Il quintetto di coach Luigi Marinelli è squadra tosta ormai, i ragazzi sono al top della condizione e ogni avversario quando incontrerà la squadra di Coach Marinelli dovrà stare sempre con le antenne ben dritte e non distrarsi nemmeno un secondo, noi li abbiamo visti in partita e in allenamento, sono feroci e mordono le caviglie agli avversari negli scontri ufficiali, in allenamento testa bassa concentrata e pedalare.

Queste sono le condizioni ideali per portare a casa successi e soddisfazioni.

