Airino basket Termoli vince agevolmente contro il Bk Academy

TERMOLI. Un'annata densa di successi e soddisfazioni per il basket termolese. A vincere, ancora una volta, anche l'Airino, che ha sconfitto largamente 80-57 il Bk Academy, nel campionato di Divisione regionale 2.

I Gialloblù, con fatica c'entrano il risultato contro Loreto Aprutino bk Ac. e consolidano la quarta posizione, utile per entrare nei play off di questa stagione. Primi due quarti in equilibrio, con gli ospiti di coach Di Carmine che propone diversi moduli difensivi, crea non poche grattacapi a Davico & C. Io.ooco ritmo offensivo, fa la sua parte, nessuno rischia e nessuno allunga.

Altra musica agonistica nel terzo quarto, dove i ritmi e l'intensità agonistica, cambiano e i Gialloblù costruiscono il loro vantaggio, sulla transizione offensiva e dominio sotto le plance amiche. Il parziale di 26/15, scaccia i fantasmi di domenica scorsa, e spiana la strada ad un quarto finale, più semplice da interpretare e portare in porto. Adesso occhi puntati alle ultime due trasferte di Ortona, vittoriosa sul campo del Giulianova, e l'Aquila, che saranno fondamentali per tenere aperte le chances per centrare l'obiettivo dei play off.

IL TABELLINO

Airino Basket

Pascucci 2 Grasso, Gioia 2 Davico 16 Ardanese 8 Fanelli G. 11 Da Fenza 21 Fanelli M. 5 Lentinio 15 Gregoretti,

All. Coppola

Basket Academy

Di Marte 17 Amicone 3 Cantagallo 18 Toppeta, Russi F. 4 Tini 8 Maruccia 4 Somma, Petrucci, Russi A. 3

All. Di Carmine

Arbitri: Morettini F. Di Campobasso

Boccardo D. Di San Salvo

Provvedimenti disciplinari

Espulsi: Di Carmine e Somma (Ac)

Tecnici: Tini, Maruccia (Ac)

Parziali

11/14 31/25(20/11)

57/40(26/15)

80/57(23/17)