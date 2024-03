Ultimo match di regular season in via Ischia: Air Termoli vuole consolidare il buon momento

TERMOLI. Si chiude oggi la stagione casalinga dell’Air basket Termoli per quanto riguarda la regular season, prima dell’avvio della seconda fase, quella definita a orologio.

Stasera, alle 19.30, sul parquet di via Ischia, al PalaSabetta, di scena il Roseto Basket Academy; regular season che si concluderà domenica prossima a Vasto.

Una gara che si gioca in orario insolito per dare spazio alla gara di Pallavolo di serie C interregionale.

La squadra è davvero in palla, anche l’ultima gara di Lanciano ha dato dimostrazione di forza ora è rimasto questo ultimo ostacolo del Roseto Academy per chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi, poi l’ultima partita come dicevamo della stagione regolare a Vasto dove certamente non mancherà il loro supporto, trasferta sulla carta a Vasto che parrebbe proibitiva, ma se qualche settimana fa ci è riuscito il Magic Chieti che qui a Termoli l’Air gli ha fatto vedere le streghe, perché non può riuscirci l’Air che oggi è veramente al top della forma.