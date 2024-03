Air Termoli a valanga sul Roseto Basket Academy

TERMOLI. Vittoria a tre cifre per l'Air basket Termoli, che supera quota 100 e sommerge il Roseto Basket Academy 101-66.

Ottava vittoria consecutiva per l’Air Basket Termoli con 101 punti messi a segno contro la Roseto Basket Academy. Termolesi mai in svantaggio in un match guidato con grinta e personalità. Ora è il momento di concentrarsi e iniziare a preparare la fase a orologio dopo l’ultima della regular season che si terrà domenica prossima a Vasto.

"Testa alla prossima": il motto in vista del match più sentito.

Parziali: 24-15, 48-43, 74-52, 101-66.