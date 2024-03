L'Airino basket affronta le ultime due partite al terzo posto

TERMOLI. Il furto del veicolo avvenuto due sere fa in via del Molinello ha funestato una settimana che si stava vivendo sull'onda di un successo importante maturato dai ragazzi dell'Airino basket Termoli a Ortona, dove il quintetto guidato da Salvatore Coppola aveva vinto in trasferta 79-65 sulla locale Gio Basket.

Partita indirizzata nel primo quarto, con difesa sul lungo tutto il campo e incrementata fino a metà del secondo quarto dove Cau & C. Raggiunge un vantaggio di 24 punti.

Quando tutto sembrava deciso, un paio di contropiedi mancati, l'inerzia gira e i ragazzi di Nervegna, un passo alla volta, ricuce sulle ampie rotazioni permesse dal punteggio. Terzo quarto di grandissima sofferenza, dove i Gialloblù provano tatticamente a riportarla dalla loro parte cambiando difese, ma la zona di Ortona diventa un deterrente fondamentale all'attacco molisano Stessa musica nel quarto finale, dove l'Airino vede il traguardo solo nel minuto finale. Vittoria importante che vede i molisani raggiungere Cepagatti al terzo posto con il vantaggio dello scontro diretto.

Tutto si deciderà nelle ultime due giornate della regular season, per la griglia della fase ad orologio.