Che sia una festa dello sport, Air basket Termoli in trasferta al PalaBcc di Vasto

TERMOLI. La trasferta più attesa, quella al PalaBcc di Vasto, per il quintetto di coach Luigi Marinelli, che al termine della regular season confermerà la seconda posizione.

Le prime tre della classe hanno già blindato le posizioni distanziandosi tutte di 4 punti dalle rispettive inseguitrici: primo il Vasto Basket (38 punti), secondi i ragazzi dell’Air Basket Termoli (34 punti), terzo il Magic Basket Chieti (30 punti). Farnese Campli (26 punti), Basket Venafro (24 punti) e Teramo Basket (24 punti) possono contare sull’ultimo match per mettere in discussione il quarto posto della prima fase di campionato.

Al settimo posto insegue l’Olimpia Mosciano (22 punti) in solitaria rispetto al blocco di zona medio-bassa costituito da Sambenedettese Basket (16 punti), Antoniana 1966 Pescara (14 punti) e Roseto Academy (12 punti).

Fanalini di coda del campionato restano l’Unibasket Lanciano e la Torre Spes Basket (entrambe a 6 punti.

Tutto questo dunque non cambia nulla ai fini della classifica finale della regular season a Vasto, dunque ci sono tutti gli ingredienti che nulla hanno a che vedere con l’assillo a tutti i costi di ottenere una vittoria ed allora molto probabilmente si potrà assistere ad una bella partita giocata tra le due più forti compagini del campionato e l’augurio che in questa occasione si metta da parte l’inutile campanilismo che non ha ragione di essere.

Arriveranno con un pullman e con mezzi privati che sia solo una bella festa di sport e che vinca il gioco perché le due squadre sono le più forti del campionato ed allora largo allo spettacolo. Ecco Mario Caresta uno dei big della squadra che presenta la gara di Vasto: “Siamo di scena a Vasto, giochiamo contro la prima della classe, quattro sono i punti che ci separano. Cercheremo di portare a casa la partita per accorciare il divario in vista della seconda fase. Cercheremo di approcciare la partita sicuramente meglio rispetto a quella di andata. Siamo molto carichi, ci stiamo allenando intensamente, sentiamo molto la partita e la sente molto anche la città. Vi invitiamo tutti domenica alle ore 18:00 al palazzetto di Vasto. Forza Air”.