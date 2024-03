Derby avvincente e allo sprint il Vasto basket supera l'Air Termoli

TERMOLI. Solo prestigio e rivalità oggi svettavano sul parquet del PalaBcc a Vasto, poiché nel derby più sentito, le due formazioni partivano col dato acquisito dal primo e secondo posto in classifica.

Ultimo impegno di regular season, prima dell'avvio della fase a orologio. Vincono i padroni di casa del Vasto Basket sull'Air Termoli, 88-79.

Vince il Vasto, onestamente squadra forte, ma anche il Termoli non è certo da meno, partita che è stata in bilico nel risultato fino a tre minuti dalla fine del quarto conclusivo, quando complici alcuni errori del quintetto guidato da coach Marinelli e qualche fallo di troppo, pure un tecnico contro, vanificano una rincorsa che aveva portato a soli due punti di distacco 72-70.

Dopo un breve periodo di sosta, si parte con la fase a orologio.

LA PARTITA.

Avvio di gara estremamente equilibrato: Termoli si fa vedere subito con Caresta, i biancorossi cercano di prendere il largo con Oluic, Clark e la bomba di Ianuale, ma Rupil e Diomede firmano il 7-7. Tersillo fa 1/2 dalla lunetta, ma ci pensa Goran Oluic a firmare il sorpasso vastese. Al PalaBcc non c'è un attimo di sosta: Botta e risposta Grimaldi-Di Tizio, poi percussione devastante di Ianuale che firma il 13-10. Di Diomede accorcia nuovamente per Termoli, ma la bomba di Clark respinge la risalita ospite. Sul parquet si viaggia a velocità supersoniche: scambio di colpi Caresta-Oluic, poi bomba di Cappella e bomba di Peluso. A canestro vanno Tersillo e di nuovo Oluic, ma gli ultimi due punti sono di Rupil: si va a riposo sul 23-24.

Nel secondo quarto gli ospiti partono forte con i 5 punti di Rupil; Oluic fa 2/2 dalla lunetta mentre sugli spalti il clima inizIa a diventare bollente. Sotto il suono ritmato dei tamburi dei tifosi termolesi, Oluic si carica la squadra sulle spalle, e completa la rimonta (29-28); poi due magie mostruose di Mascoli valgono il +7 biancorosso. Inauale fa 1/2 dalla lunetta, poi altra bomba, questa volta di Di Tizio, che quasi fa venire giù gli spalti. Marinaro e Rupil provano a scuotere i molisani, poi tripla di Figueras che riapre i giochi (39-35), ma Peluso non ci sta e risponde con la stessa moneta. Ancora Figueras a canestro, poi 1/2 per GioGio dai liberi e altri quattro punti di Clark per il +10 biancorosso. Tripla di Caresta che cerca di accorciare, ma Mascoli è un cecchino, e con la terza bomba della sua serata firma il 50-40. Rupil non è perfetto dai liberi: dopo 20 minuti di gioco il parziel è 50-41.

Al rientro in campo dalla pausa lunga scabio di colpi Di Diomede-Oluic-Marinaro, poi la bomba di Ianuale gela il pubblico molisano (55-45). Oluic e Ianuale portano la Vasto Basket a +14; momento clou della partita, Termoli accorcia con Di Diomede, ma la bomba di Peluso è una sentenza. Solo 1/2 per Clark dalla lunetta, poi reazione dell'Air Basket con Rupil e Suriano. Ianuale fa 1/2 dai liberi, Mascoli fallisce la tripla, quindi Marinaro porta i suoi a -11 (66-55). Solo 1/2 da fermo per Clark, l'ultimo canestro è di Suriano: alla sirena il parziale è 67-57.

Negli ultimi dieci minuti di gioco gli ospiti provano il tutto per tutto: canestro di Figueras e i cinque punti di Suriano riaprono i giochi (67-63). Oluic dalla lunetta riesce a dare un po' di respiro ai suoi, poi botta e risposta Caresta-Clark (gioco da 3 per lui). Rupil e Caresta riportano Termoli a -4 (72-68); dopo circa metà dell'ultimo quarto la partita è clamorosamente riaperta. Il pubblico molisano fiuta il momento debolezza biancorosso e aumenta l'intensità del tifo. Rupil firma il -2, ma nel momento di maggiore difficoltà dei vastesi, Oluic e Clark suonano la carica timbrando il 76-70. Suriano cerca di mettere paura ai padroni di casa, ma la bomba incredibile di Oluic vale il +7. Ianuale fa 1/2 dalla lunetta tra gli applausi del pubblico di casa, che capisce che a due minuti dalla fine ogni punto può essere decisivo. Oluic è il vero trascinatore biancorosso, insaccando l'82-74. Marinaro prova a dare speranza ai suoi, ma Clark, Mascoli e Clark chiudono definitivamente i giochi. Il finale è 88-79.

VASTO BASKET - AIR BASKET TERMOLI: 88- 79 (23-24; 50-41; 67-57)