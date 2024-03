Airino basket Termoli sconfitta all'Aquila

TERMOLI. Trasferta insidiosa e sfortunata allo stesso tempo, l'Airino basket viene sconfitta all'Aquila dalla Gs per 57-53.

Partita che ha rispettato tutte le insidie del caso. I gialloblù partono male nel primo quarto, con l'Aquila che si schiera con una difesa a "Zona Bulgara" che non lascerà per tutto l'arco dell'incontro.

Percentuali basse per gli adriatici che aiutano i Giessini a rimanere attaccati, e sono nel finale del secondo quarto De Fenza & C. allungano sul più 8, rasserena ma non tranquilla.

Terzo e quarto periodo sulla scia dei precedenti, squadre con poco feeling con il canestro, con i gialloblù sempre con piccolissimi margini di vantaggio, azzerati nei 4 minuti finali, quando i timori diventano sempre più grandi e l'Aquila crea un piccolo mini break di 4 punti, ricuciti in due minuti con una ritrovata compattezza difensiva e due contropiedi. Ultimo minuto thrilling, coi padroni di casa avanti di due, e i gialloblù, con due tiri dalla lunetta per due tecnici, per impattare, uno dentro l'altro fuori e possesso vanificato nei 15 secondi finali con relativo fallo offensivo. Uno dentro altro fuori, +2 Aquila, 6 secondi finali, si sbaglia contropiede finale per andare al supplementare, con relativo fallo a 1 secondo dalla fine i due liberi chiudono a più 4 la gara. Ora il campionato colloca l'Airino al quarto posto, utile per i playoff, ma tutti da scrivere con l'ultima della regular season e il post season della fase orologio.