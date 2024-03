Fase a orologio, il calendario c'è! Si parte il 24 marzo al PalaSabetta

TERMOLI. La Federazione Italiana Pallacanestro ha ufficializzato il calendario della fase a orologio della Serie C Unica Abruzzo-Molise, che vedrà l’Air Basket Termoli impegnata in quattro ulteriori partite per accedere ai play-off!

Come da regolamento, i termolesi dovranno affrontare le due squadre che la precedono in classifica (Vasto Basket e Torre Spes Basket) fuori casa e le due che seguono (Magic Basket Chieti e Farnese Pallacanestro) in casa.

24 marzo 2024: Air Termoli-Nova Farnese Campli

6 aprile 2024: Torre Spes Basket-Air Termoli

14 aprile 2024: Air Termoli-Magic Basket Chieti

21 aprile 2024: Vasto Basket-Air Termoli.

LA REGULAR SEASON

Il Vasto Basket, ormai primo in solitaria, domina incontrastato la classifica dopo la vittoria sui biancoazzurri: 40 punti e una fase a orologio che si prospetta “in discesa” verso la promozione in Serie B.

Nonostante la sconfitta di Vasto, anche l’Air Basket Termoli, seconda a 34 punti, è forte della grande regular season disputata e gode di due punti di distacco dall’inseguitrice Magic Basket Chieti (32 punti), punti che dovrà difendere a qualsiasi costo nei prossimi 4 match della fase a orologio per assicurarsi il posto ai play-off e avvicinarsi anch’essa al sogno promozione.

Tra la quarta e la settima posizione si prevede una fase a orologio combattutissima, con 4 formazioni in 4 punti: in ordine Farnese Pallacanestro (28 punti), Teramo Basket (26 punti), Basket Venafro e Olimpia Mosciano (entrambe a 24 punti e con la medesima differenza canestri).

Nella bassa classifica, allo stesso modo, se la contenderanno Sambenedettese (16 punti), Roseto Academy e Antoniana 1966 Pescara (entrambe a 14 punti).

Spente le speranze di salvezza per Unibasket Lanciano e Torre Spes Basket (entrambe a 6 punti), che tuttavia potranno cercare di ostacolare le “big” nella prossima fase di campionato.