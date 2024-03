Airino basket a valanga contro il Tiger Sharks Giulianova

TERMOLI. Airino basket a valanga contro il Tiger Sharks Giulianova, 91-.56 il punteggio finale.

Riscatto immediato dei "Gialloblù" che con questa vittoria sigillano il quarto posto nell'ultimo turno della "regular season" che al momento ha il peso di una semifinale del campionato Regionale 2 (ex Promozione) Abruzzo-Molise. Cau & C. imprimono ritmo ed intensità, dalla prima palla a due, seguendo questo spartito per tutto l'incontro che ha portato "palle recuperate" e giochi in transizione e punti in cascina.

Gli ospiti, dal gioco sornione ed esperto, prova a fare sua la partita soprattutto nella metà campo offensiva dove trova falli e tiri dalla lunetta e resiste per due quarti. Alla lunga, la freschezza fisica, il pressing e le percentuali, nel terzo quarto tagliano le gambe a Casasola & C. subendo un parziale di 30 a 14 che chiude l'incontro. I Gialloblù vanno a referto con ben 6 persone in doppia cifra, che rappresenta in questa partita, coesione e gioco di squadra.

IL TABELLINO

Airino

Lentinio 16 Davico 15 De fenza 14 Marone 11 Cau 10 Fanelli G. 10 Fanelli M. 8 Grasso 4 Benaduce 3 Gregoretti, Silos,

All.Coppola.

Tiger Sharks

Casasola 14 Nigro 6 Firmani 16 Ciarroni, Di Diodoro, Caprioni 10 Di Francesco 6 Chiarelli 4

All Casasola.

Arbitri

Galieri D. di Termoli

Mignogna Gm. di Cb

Parziali

27/17, 41/27, 71/41, 91/56.