L'Air Basket sfida la Farnese Campli nella fase a orologio

TERMOLI. Dopo una domenica di sosta per riprendere fiato e forze, nel prossimo weekend riprenderà il campionato di Basket di serie C unica, con l’inizio della fase a orologio.

Il calendario è stato stilato in settimana dal Comitato Abruzzo della Federazione Italiana Pallacanestro presieduta da Francesco Di Girolamo. Gare che si giocheranno nel solo turno di andata con le 12 formazioni che, in casa. affronteranno le due compagini che seguono in classifica e in trasferta quelle che, invece, sono avanti. Quattro turni che porteranno le squadre alla fase decisiva della stagione che culminerà con i play off e play out.

Una giornata a marzo e le altre tre ad aprile dopo la sosta pasquale, il 7,14, 21 aprile. Tre gare sono previste per sabato 23 marzo: Antoniana Pescara-Torre Spes, Olimpia Mosciano- Roseto Academy e Magic Chieti-Teramo. Le altre andranno in scena domenica 24 marzo: Venafro-Sambenedettese, Air Basket Termoli- Farnese Campli, Unibasket Lanciano-Gevi Vasto.

Naturalmente la lepre che verrà cacciata come protagonista è la squadra di Vasto che ha 40 punti in classifica. La classifica, infatti, si somma con i punti accumulati nella regular season. Al termine della fase ad orologio, le prime otto in classifica disputeranno i play off a partire dal 28 aprile e si contenderanno la promozione nella serie B interregionale.