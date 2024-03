Le lancette della fase a orologio in movimento al PalaSabetta

TERMOLI. Dopo volley e calcio, anche il basket si rende protagonista nel primo weekend primaverile. Debutta la fase a orologio contro la Farnese Campli, torneo intermedio che prelude ai play-off di serie C.

Playoff a cui l’Air Termoli si è garantita l’accesso con un torneo positivo, chiuso al secondo posto. Merito alla mano sapiente del coach di Torremaggiore Luigi Marinelli, valore aggiunto in quest’annata cestistica. Un lavoro di fino nell’assemblare giovani con giocatori di provata esperienza.

Il gruppo è solido e questa sera, con un PalaSabetta che si annuncia gremito, riparte l’avventura.

Ecco le parole di un giovane davvero interessante come Antonio Canistro intervistato da Mattia Torraco e per gentile concessione del sito Air Basket: «Siamo arrivati alla fase a orologio e siamo pronti ad affrontare queste quattro partite che ci dividono dai play-off. Ci siamo allenati molto bene in settimana aggiungendo sempre più intensità negli allenamenti. Affronteremo Campli, una squadra che ci ha dato fino da torcere però la affronteremo al PalaSabetta e quindi sarà sicuramente meglio per il sostegno dei tifosi. Vi aspettiamo tutti al PalaSabetta domenica pronti per cercare di andare avanti in questo percorso e di arrivare al nostro obiettivo».