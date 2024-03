La Magnolia vince il tricolore under 19, arrivano i complimenti di Roberti

CAMPOBASSO. Scudetto della pallacanestro femminile Under 19 alla Magnolia Campobasso, i complimenti del presidente della Regione Francesco Roberti.

«Rivolgo i miei più sentiti complimenti alla società sportiva della Magnolia Campobasso, alla presidente Antonella Palmieri, allo staff dirigenziale, tecnico e alle giovani giocatrici per lo scudetto vinto al termine delle finali del campionato nazionale di pallacanestro Under 19.

La Magnolia Campobasso non è nuova a importanti affermazioni, sia con la prima squadra sia con le formazioni giovanili.

Questo scudetto rappresenta un quid pluris, in quanto conquistato con le giovani leve della società.

La Magnolia, così come tutti gli altri club della nostra regione, che si occupano di giovani, offrono un servizio alla collettività, costituendo, per tutti noi, strutture indispensabili per la crescita umana e sportiva di tutti i ragazzi che praticano un'attività.

Vedere le squadre, gli atleti e le atlete del nostro Molise che primeggiano in campo nazionale rappresenta sempre un motivo di profondo orgoglio. Segno questo della grande preparazione dei nostri dirigenti sportivi e allenatori, i quali, con passione, spirito di sacrificio e dedizione, riescono a ottenere grandi risultati.

Ancora complimenti alla Magnolia Campobasso e alle ragazze, che ci hanno regalato questa impresa sportiva».