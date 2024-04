Airino basket, conto alla rovescia per la fase a orologio

TERMOLI. Si riparte. Sabato 6 aprile, alle ore 19, presso il "Palasabetta" di Termoli, la prima giornata della fase ad "Orologio" che vedrà i "Gialloblù" giocare due partite casalinghe contro la 5 e 6 classificata in ordine Blue Basket Roseto Isola e TigerSharks Giulianova e due partite in trasferta contro la seconda classificata Spoltore Basket e la terza classificata Cepagatti Basket.

Partite che daranno la classifica finale per la griglia playoff a quattro squadre, dove i Gialloblù dovranno difendere l'attuale quarta posizione dall'assalto proprio da Blue bk Isola G.S.

Cau & soci sono chiamati a prestazioni di livello in questo, e nei prossimi weekend confermando tutte le buone cose fatte in quest'anno sportivo per centrare l'obiettivo di riportare i "Gialloblù" nelle zone alte della classifica per far crescere sempre più l'interesse, e fare diradare la "nebbiolina di invisibilità". Gli scontri diretti sono a vantaggio, ma la partite contro Blue Bk non sono mai anonime, ma sempre con finali concitati e pieni di emozioni.

Coach Verrigni e il duo Stama, padre e figlio, scenderanno in riva all'Adriatico per ribaltare una stagione alterna nei risultati con qualche infortunio di troppo. Emozioni, per i due team alla ricerca della propria migliore dimensione, l'uno a discapito dell'altro contendente.