L'Air Basket cerca la vittoria a Torre de' Passeri

TERMOLI. Dopo la pausa Pasquale e la prima gara della fase a orologio stravinta contro la Farnese Campli, l'Air Basket Termoli torna in campo.

A Torre de Passeri si deve continuare a vincere per arrivare in fondo, per poi giocarcela con il Vasto che sicuramente è fortissimo.

Queste le parole del giovane talento Matteo Grimaldi al collega addetto alla comunicazione Air, Mattia Torraco.

“Domani andiamo a giocare a Torre de’ Passeri, partita importante per tenere la posizione in classifica e accumulare punti per i playoff dopo la bella vittoria contro Campli che ci ha permesso di ristabilire le nostre sicurezze e capire di poter competere a livelli altissimi. La prossima invece ci aspetta Chieti in casa e sarà una bella prova in vista dell’ultima partita con Vasto. Si lavora sempre meglio per arrivare pronti all’ultima fase”.