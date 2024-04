Scudetto under 19, Laura Del Sole porta in città il tricolore

TERMOLI. Buon sangue non mente. Trionfa nel basket femminile under 19, Laura Del Sole, figlia del grande Dino, inossidabile bandiera del basket termolese Dino.

Classe 2006, 18 anni, Laura è la campionessa italiana del basket femminile. Gioca nella Magnolia di Campobasso, attualmente quinti in classifica in serie A1, ed è anche nel roster della serie.

Per il secondo anno consecutivo, l’anno scorso in Under 17 e quest’anno in under 19, ha vinto il campionato nazionale di basket.

Le giocatrici hanno stravinto, battendo con un vantaggio in doppia cifra, la Reyer Venezia, Basket Roma (precedente detentrice del titolo), Battipaglia (in semifinale) e Strapazzando Costa Masnaga, che a livello giovanile femminile è una delle più titolate.

Sicuramente nel basket femminile la compagine campobassana è sempre stata all’avanguardia, davvero sposando un progetto lungimirante che porta a vincere anche i massimi trofei nazionali.

Siamo orgogliosi che in questo gruppo ci sia una ragazza di Termoli, una “predestinata” essendo figlia d’arte.

Quindi complimenti alla politica sportiva della Magnolia per questo importantissimo traguardo raggiunto, complimenti allo staff tecnico, al coach Gabriele Diotallevi e a tutte le ragazze, ma noi diamo una menzione speciale alla termolese Laura Del Sole campionessa d’Italia under 19.

